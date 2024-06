PIINLIK American Airlines viskas mustanahalised reisijad lennukist välja

Kolm Phoenixist New Yorki lennata tahtnud meest on andnud kohtusse USA lennufirma American Airlines, mille pardapersonal sundis neid väga imelikul põhjusel lennukist lahkuma. Nagu vahendab ABC News, pidid lennukist väljuma koguni kaheksa reisijat. Neid kõiki ühendab ainult see, et nad on mustanahalised mehed ja viibisid samas lennukis, kuigi ei reisinud koos ega istunud kõrvuti olevatel istmetel. Põhjus? Üks meeskonnaliikmetest (ajakirjanduse andmeil valgenahaline meessoost salongiteenindaja) hakkas kaebama lennukis olnud mehe kehaodööri osas.

See, miks sunniti lahkuma veel seitse reisijat, on ebaselge, kuid nüüdseks on kolm alandava kogemuse osaliseks saanud mustanahalist kundet otsustanud American Airlinesi kohtusse anda. Nagu selgub, lubati kõigil kaheksal reisijal pärast tunnipikkust viivitust siiski samasse lennukisse naasta, sest neid ei õnnestunud teistele New Yorki viivatele lendudele ümber broneerida.

American Airlinesi juht Robert Isom on teatanud, et on äärmiselt pettunud lennul asetleidnu pärast ning intsidendiga seotud töötajad on teenistusest uurimise ajaks eemaldatud, teatab CBS News.

Business Insideri andmeil on American Airlines olnud viimasel ajal seotud mitmete diskrimineerimissüüdistustega. Muuhulgas on üks endine mustanahaline naiskohtunik teatanud, et kuigi ta reisis esimeses klassis, sundis Americani klienditeenindaja teda kasutama turistiklassi WCd. Ka oma lastega reisil olnud mustanahaline muusik David Ryan Harris sai mullu halva kogemuse, kuna American Airlinesi stjuardess kahtlustas teda inimkaubandusega tegelemises ja kutsus perele igaks juhuks asajolusid selgitama vastu neli politseinikku.

American Airlines kuulub oneWorld allianssi ja on partner Finnairile.

Värvilise nahaga inimeste kaitseorganisatsioon NAACP, mis kutsus üles American Airlinesi boikoteerima aastatel 2017 kuni 2018, on teatanud, et kaalub võimalust boikott taastada, kui lennufirma ei reageeri tekkinud olukorrale kiirelt ja otsustavalt.