Igast maailma nurgast: 7 vapustavat öörongi reisi, mis pakuvad enneolematuid vaateid

See 21-tunnine teekond Intercity Notte rongiga järgib Itaalia läänerannikut enne Messina väina ületamist. Mugavad õhukonditsioneeriga kupeed pakuvad suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet. Rong sõidab mööda Genova lähedal asuvate linnade ja külade viadukte ning möödub Türreeni mere äärest. Tipphetk on mere ületamine, kui vagunid eraldatakse ja tõstetakse Sitsiilia poole sõitmiseks parvlaevale.

Alustades või lõpetades Bariloches, reisite läbi Argentina maastiku, Andide eelmägedest ja maalilisest Nahuel Huapi järvest Atlandi ookeani rannikuni. Tren Patagonico öörongis on mugavad kahekohalised kupeed ja suurepärase Argentina köögiga restoranvagun.

Kohati konarlik marsruut pakub eepilist teekonda püramiidide lähedal asuvast rongijaamast Luxori templite juurde. Rong sõidab läbi Kairo hämarate tänavate, järgib öösel Niiluse jõge ja jõuab Luxorisse varajastel hommikutundidel. Assuani iidsete hauakambrite ja templite külastamiseks on Luxorist vaid paar tundi vaja edasi sõita. Voodikoha saamiseks tuleks broneerida Watania kaudu, kuna teised teenused pakuvad ainult istekohti.

See teekond suundub Delhi linnakärast Thari kõrbes asuvasse Jaisalmerisse, kus hooned on kuldsed kui ümbritsev liiv. Broneeri värske voodipesuga ja maksimaalselt nelja voodikohaga 1AC või 2AC kupee aegsasti enne reisi. Rongitoit on sama hea kõikjal mujal. Delhist väljuv Shalimar Express sõidab tund aega läbi linna, läbides mitmeid teisi väiksemaid linnu, mis väärivad rohkem tähelepanu, kui esimene kord jõuab jälgida.