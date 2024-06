10 SOOVITUST Just neid asju pead enne pikemale puhkusele minekut kindlasti tegema

6. Teavita sõpra või naabrit

Palu usaldusväärsel sõbral või naabril sinu äraolekul kodul silm peal hoida. Kui elad eramus, on hea, kui keegi käiks aeg-ajalt ka hoovis muru niitmas või näiteks postkasti tühjendamas – see aitab jätta mulje, et kodu pole tühi ja keegi seal toimetab.

7. Ära jaga reisiplaane võõrastega

Eelseisvast reisist räägi vaid lähedaste ja sõpradega. Isegi taksoga lennujaama sõites jäta muu jutu sees mainimata kuhu ja kui kauaks lähed – seda võidakse ära kasutada. Esmapilgul võib see tunduda ülemõtlemisena, aga näiteks Tartus rüüstati mitut elamut just sõpruskonnas olnud taksojuhilt saadud informatsiooni põhjal.

8. Postita sotsiaalmeediasse hiljem

Mõistame, et soovid esimesel võimalusel oma reisikogemust jagada, kuid oma eemalolekust reaalajas teada andmine võib sinu kodu muuta varaste sihtmärgiks. Soovitame reisipilte ja -videoid jagada alles koju tagasi jõudes.

9. Koduvalve

Ehkki kõik eelnevad punktid on kodu turvalisuse tagamiseks olulised, on koduvalve neist kõige tähtsam. «See on parim, mida oma pere ja vara kaitsmiseks teha saad,» toonitab Pärjala. «Teadmine, et teie kodu on ööpäevaringselt turvafirma valvsa pilgu all, annab turvatunde nii kodumaal kui kaugemal viibides.»

10. Turvakaamera

Ehkki kaamera n-ö posti otsast alla ei tule, on see siiski väga hea lisakaitse koduvalve kõrval. Esiteks on see preventatiivne – kaamerat nähes on vähem tõenäoline, et sinu kodu pättide huviorbiiti satub. Teiseks on see varguse korral suureks abiks uurijatele.