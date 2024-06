JUST NAGU MEIE Suurbritannia printsess reisib turistiklassis

Kuninganna Elizabeth II lapselaps töötab hetkel täiskohaga tarkvarabrändi Afiniti partnerlussuhete ja strateegia asepresidendina. Festivali raames toimunud teemapaneelil arutati koos Spotify avalike suhete juhi Dustee Jenkinsiga emotsionaalset intelligentsust tehisintellekti ajastul. Vestluse käigus jagas Beatrice, kuidas tema lugemishäire on olnud põhjuseks hetkesele karjäärivalikule. «Tehnoloogia üleüldiselt, see on andnud mulle ruumi olla tõeliselt mina ise. Kuna mul on düsleksia, siis ma olen alati olnud lummatud sellest, kuidas asjad töötavad. Sel viisil on mu aju töötanud», selgitas printsess. Ta lisas, et kõige põnevam osa tehnoloogia valdkonnas töötamisest on see, et pole oluline mitte inimese taust või tegveusala, vaid töö tulemus.