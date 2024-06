Viking Line seostab Soome lipu alla viimist kliendirahulolu kasvuga

Soome laevakompanii Viking Line teatab hiljuti avaldatud EPSI Ratingu uuringu tulemustele viidates, et kuigi reisijate ootused aina kasvavad, on reisijate rahulolu suurim Eesti ja Soome vahelisel liinil: 77,2 punkti. Soome ja Rootsi vahelise teenuse puhul on rahulolu 76,8 punkti. 2023. aastal olid kõige rahulolevamad laevareisijad Soome ja Rootsi vahelistel liinidel.