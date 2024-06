Ära maga maha selle suve parimaid elamusi!

Sel suvel ootame teid teatrisuvele, mis on täis meeldejäävaid lavastusi. Repertuaaris on publiku lemmikud nagu " Metsas Ei Kuule Su Karjumist Keegi ", kus säravad Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. See tragikomöödia räägib kolmest sõbrannast, kes veedavad suve metsas, kuid unistus mõnusast nädalavahetusest looduses muutub painavaks õudusunenäoks. Alguses naljakas ja kohati absurdi kalduv tragikomöödia võtab arenedes põnevamaid tuure ja kulmineerub kriminaalsete sündmustega, pakkudes hulgaliselt naeru ja põnevust. Sel suvel on etendus laval 14 korda ning jõuab ka Saaremaa ja Hiiumaa publikuni.

"Aabitsa Kukk" on teine etendus suvehooajal. Mauno, kes käis esimeses klassis kaheksa aastat ja kellele aabits on kõik, tõlgendab maailma läbi aabitsatekstide. Tema uskumus, et kõik aabitsas kirjas olev on tõsi, teeb temast unikaalse tegelaskuju. "Aabitsa Kukk" on Andrus Kivirähki mononäidend, mis ilmus raamatuna 2006. aastal ja Eesti Draamateatris esietendus 2004. aastal. Näidend on ühiskonnakriitiline komöödia, mis avab mitmeid teemasid ja probleeme läbi pisikese ja vaese inimese vaatevinkli, kellele pidevalt ülekohut tehakse. Lavastaja Andrus Vaarik ning Mauno rollis Lauri Liiv toovad selle lummava loo publikuni. Sel suvel tähistab "Aabitsa Kukk" oma 100. etendust, mis on märgiline saavutus väikesele erateatrile. See etendus, mis on peaaegu alati seesruumides ja ilmastikukindel, jõuab ka Ruhnu, Hiiumaale ja Saaremaale, et kohalikku elanikkonda lõbustada.