VIDEO Tallinna vanalinnas nähti midagi enneolematut: kohal oli ka maailmatuntud oma ala tipp

Iga-aastast tänavahokilahingut on Raekoja platsil peetud juba vähemalt viimased viis aastat. Sõbraliku ajaviite peaorganiseerija Kehrwiederi kohviku omanik Raoul-Vello Leithami sõnul korraldab ta üritust, et tugevdada veelgi rohkem Kanada-Eesti väliseestlaste kogukonda ja tuua kokku vahvaid inimesi.

Kanada väliseestlaste kogukond Eestis on märkimisväärselt suur, kuid mis on veelgi suurem, on kogukonna kokkuhoidvus. Tulenevalt Kehrwiederi peremehe Vello enda Kanada-Eesti taustast, on hubasest Raekoja platsil asuvast kohvikust saanud väliseestlaste seas populaarne kohtumispaik.

Vahetult enne mängu algust oli kohvikuterrassile asetatud hokikeppe tulnud uudistama suur rootslaste seltskond. Pärast põgusat tutvumist selgus, et mehed on tulnud tähistama poissmeesteõhtut ja just Tallinna! «Te mängite hokit siin? Keset linna?!» ei suutnud mehed ära imestada. «Võtke meid siis ka juba mängu! Üks meie seltskonnast on NHLi profimängija!». Ja nii selguski, et poissmeeste kambas oli Eddie Läck, kes on Rootsi endine jäähokiväravavaht.