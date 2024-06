OIU IDÜLL Võrtsjärve ääres on avastatud valem, kuidas puhkajad tõeliselt ära võluda

Aga me saime palju rohkem. Veidi närvilise liiklusega Viljandi maanteelt Oiu puhkekeskusesse keerates käis peas vaikne klikk ja aju lülitas ennast puhkuserežiimile nagu telefon koju jõudes Wi-Fi võrku. Jõudsime kohale ja aeg jäi justkui seisma, et saaksime puhkamisele keskenduda. Etteruttavalt ütlen, et tegime seda täie rauaga. Me ei proovinud ühtegi pakutavat meelelahutusteenust, mis on üliägedad (näiteks haugipüük või vesijalgrattaga järvele minek), me ei jõudnud ühelegi matkarajale ega sauna, me lihtsalt olime, sest nii hea oli.

Pererahvas teab, kuidas südameid võluda

Meie ööbimiskohaks oli kahekordne iglumaja, mis mahutaks kenasti kaks paari või siis lastega pere, võsukesed oleksid usutavasti suurima heameelega teisel korrusel omaette. See armas hütike on seest suurem, kui väljast oodata oskasin ja ilma liialdamata tõeliselt mõnus. Kaarlaed ja koopakujuline dušinurk, ilus sisustus, köögis kõik vajaminev (isegi nuga oli korralikult teravaks ihutud) ja siis hunnik pisidetaile, mida järjest avastasin ning mis mind üha õnnelikumaks tegid. Sealne pererahvas teab täpselt, mida neilt oodatakse ja kuhu nad oma külalised kutsuvad. Terrassimööbel on suur ja piisavalt raske, et tuul seda ringi ei pilluks. Hoolduskosmeetika, mis vannitoas ja seebipudelites ootas - kvaliteetne ja hea lõhnaga. Küünlad, ruumilõhnastaja, kaminatule süütamiseks süütetabletid. Pimendavad kardinad, mis on täpselt iglumaja ümmarguse akna järgi tehtud ja seega valgust päriselt ka kinni hoiavad. Vaade otse voodist loodusesse - kahele poole, vali enne uinumist, mida ärgates näha soovid. Ja mis mind, kui elavat sääsepüünist eriti rõõmustas, külaliste mugavuse tagamiseks on Oiul vist selle suve populaarseim sääsepeleti Thermacell. Sest olgem ausad - Võrtsjärve roostik on tõeline sääseparadiis, aga terrassilaual toimetav Thermacell hoidis need pinisevad tüütused kogu õhtu eemal. Vot see on ettenägelikkus ja hoolitsus!