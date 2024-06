ALKOHOLIVABA REIS Just need sihtkohad on karsklaste seas enim hinnatud

Üks riik, mis paradoksaalselt on maailmakuulus oma veini poolest, on nimetatud üheks parimaks sihtkohaks kainetele reisijatele. Kuigi Itaalia võib tekitada kujutlusi looklevatest viinamarjaistandustest, on see üheks parimaks sihtkohaks neile, kes otsivad karsket kogemust.

Nooremad reisijad on eriti huvitatud karsklusest, loobudes traditsioonilisest joomisharjumusest ja võttes omaks tervislikuma eluviisi.

Alkoholi mõju teadlikkusega tegeleva heategevusorganisatsiooni Drinkaware 2021. aasta uuring näitas, et noored täiskasvanud, lausa 28 protsenti neist, on kõige tõenäolisemalt joomisest hoiduvad. Vanemate täiskasvanute seas on see näitaja vaid 15 protsenti.

Uuringule vastavalt nimetati Itaalia karskete turistide jaoks maailma teiseks parimaks riigiks, mida külastada. Lantana Recovery uuring hindas alkoholivabade tegevuste kättesaadavust.

Itaalia on märkimisväärselt madala alkoholist sõltuvuse määraga, vaid 145 juhtumit 100 000 elaniku kohta, pakkudes tasakaalustatud keskkonda karsketele reisijatele.

Neil on lisaks veinile pakkuda imelisi vaateid kaunist Amalfi rannikust kuni kultuuririkka Firenze ja Milanoni. Muuseumide ja teiste vaatamisväärsuste avastamine ei nõua veiniklaasi.

Itaallased suhtuvad oma toitu ja jooki kui elu lahutamatusse ossa, mida tuleb austada ja mõõdukalt nautida. Seetõttu pole üllatav, et Itaalias on palju mittealkohoolset naudingut.

Pole üllatav, et esikohal on Island. Kuigi paljud islandlased joovad, näitab Euroopa terviseuuring (EHIS), et nad teevad seda harvemini kui nende Põhjamaade naabrid, kus veidi üle 20 protsendi elanikkonnast joob vähemalt kord nädalas.

Ka teised Põhjamaad on nimekirjas – Norra ja Taani on vastavalt kolmandal ja neljandal kohal, vahendab Metro.

Norras on ranged joogiseadused, kus riigile kuuluv monopol Vinmonopolet kontrollib alkoholi kättesaadavust. Alkoholi, sealhulgas kanged joogid, müüakse spetsiaalsetes müügikohtades piiratud tundide jooksul: laupäeviti lõpeb müük kell 15 ja pühapäeviti on poed suletud.

Taanis on reeglid lõdvemad, alkohol on saadaval tanklates ja supermarketites, kuid rõhk mõõdukusel on sama.

Lantana Recovery on reastanud top 10 riiki, mis sobivad karsketele reisijatele:

Island Itaalia Norra Taani Jaapan Šveits Austraalia Singapur Uus-Meremaa Holland