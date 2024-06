TEEB ETTEVAATLIKUKS Rike populaarse kuurordi mullivannis nõudis puhkust nautinud turisti elu

Intsident leidis aset teisipäeva õhtul kell 20.30 erakuurordis Puerto Peñascos, teatas Sonora osariigi peaprokurör.

Peaprokuratuuri andmetel said 43-aastane Jorge N. ja Lizeth N. mullivannis viibides elektrišoki tõttu tõsiselt vigastada.

Naine toimetati piirkonna haiglasse, kus öeldi, et tal on elektrilöögile omaseid põletusi. Hiljem viidi ta USAsse ravile, kus ta on endiselt kriitilises seisundis. El Pasost pärit mees suri kohapeal saadud vigastustesse.

Paarikese sõbrad korraldasid GoFundMe kampaania, et aidata perekondi matuse- ja haiglakuludega, kirjutades kampaania lehele, et nende parimad sõbrad on kohutava õnnetuse ohvriteks langenud.

«Jorgel oli kuldne süda ja ta oli alati pere ja sõprade jaoks olemas. Armastus, mida nad jagasid, oli ajatu. Palume teie abi, et tuua Jorge koju ja aidata Lizzette'i ravikuludega,» öeldi GoFundMe lehel. «Kuna Lizzette on haiglas, on tema ema Maria püsinud vaprana ja kõigega aidanud sellel raskel perioodil.»

Peaprokuratuuri sõnul uurivad eksperdid elektririkke päritolu ning lubavad täiendavate detailide avaldamist, vahendab Today.