Eesti kauneima juugendehitise, Taagepera lossi aed muutub sel suvel muinasjutupargiks

Wagenküll Lossispaa juhataja Maris Reimanni sõnul alustati pargi ehitust juba läinud aastal, mil rajati Eesti suuremaid ja uhkemaid purskkaevusid, rohealad ning valgustatud pargialleed. «Rõõm on tõdeda, et Taagepera lossi park meenutab oma suursugususelt juba maailmakuulsa Versaille` lossi aeda,» sõnas Maris Reimann. Pargi rajamise eestvedajad on florist Pille Tiirak ja lossipoolne projektijuht Jan Oscar Veidenberg.

«Sellise suurusega teemapargi rajamine on igale floristile suur väljakutse, võib isegi öelda, et elutöö,» nendib neli kuud pargi loomisse panustanud Pille Tiirak. «Üht parki algusest lõpuni üles ehitada on olnud ülimalt äge kogemus. Tore on näha, et lossipargi hiigelsuurt territooriumi on võimalik kasutada midagi ilusat luues,» ütles Jan Oscar Veidenberg. Piletid lilleparki on taskukohased ja parkimine tasuta. Võlupark on avatud septembri keskpaigani.