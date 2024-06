TÄITSA LÕPP Naine pidi üllataval põhjusel üle kahe tunni lennujaama kõndima

Hiljutises TikTokis populaarsust koguvas videoklipis kirjeldab reisisõber Macey Jane enda mitmetunnist teekonda Islandil, kus ta pidi reisi viimasel päeval lennujaama kõndima. Ta selgitab videos, et kuna kell viis hommikul ühistransport ei tööta ja takso maksab 200 €, siis pole muud valikut kui 2,5 tundi koos kohvriga lennujaama poole kõndida. Klipis on näha, kuidas õhetavate põskedega naine paksus talveriietuses keset inimtühja maanteed Keflaviki lennujaama poole sammub.

Loomulikult on vaatajatepoolsed kommentaarid üllatust täis, imestades selle üle, kuidas võib olla võimalik, et sellisel kellajal ühtegi lennujaamabussi ei sõida. Paar kuud tagasi reisinud vaatajat huvitas: «Kus kohas Islandil? Me sõitsime märtsis taksoga ja see maksis vaevu 25 €.»