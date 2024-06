TOP4 Kuhu saab suvel soodsalt reisida?

Kapadookia piirkond Türgis on populaarne oma kuumaõhupalli sõitude poolest.

Suvi on käes ning selle üks lahutamatu osa on puhkamine. Ehkki Eesti suvi on mõnus, siis võimalus korraks kodumaa tolm jalgelt pühkida pakub head vaheldust. Puhkustelaine ootuses toimus Eesti suurimas rahatarkuse kogukonnas Kogumispäevik väljakutse, kus grupi liikmed jagasid 2–5päevaseid reisiideid kahele inimesele, mis jäävad 500eurose eelarve sisse.