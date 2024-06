Istanbul nuumab nii kõhtu kui silma

Reis Istanbuli on tänapäeval midagi täiesti muud, kui mäletan aastatetagusest ajast, mil Istanbuli külastas oluliselt vähem turiste kui täna ja saabuti vana ehk Atatürki nimelise lennujaama kaudu. Tänaseks saabub Istanbuli reisijaid kuus kaugelt üle miljoni, 2023. aasta jooksul tuli neid kokku tervelt 17.4 miljonit. See annab end nii optiliselt kui füüsiliselt tunda just linna kõige turistlikumas paigas ehk mošee Hagia Sophia ümber. Varsti 20 miljonile elanikule lähenev metropol on üks maailma rahvarohkemaid ning Istanbuli rahvusvahelist lennujaama (avati aastal 2019) oodatakse järgmisel aastal läbivat üle 200 miljoni inimese. Pole ka ime, sest teenindatakse kokku üle 300 sihtkoha enam kui sajal maal ning ühendades kõiki kontinente peale Antarktika. 40 kilomeetri kaugusel Istanbuli tuntuimast Taksimi väljakust asuv lennujaam tundub pulbitsevast linnasüdamest olevat just mitte eriti kaugel, aga ainuüksi lennujaamast välja saamine võtab rohkem kui tunni. Põhjuseks asjaolu, et Istanbuli rahvusvahelises lennujaamas on vaid üks terminal – uhkelt suurim ühe katuse all olev terminal maailmas –, kus peale lennukist pääsemist võib kõmpida kilomeetreid, et jõuda passikontrolli, mille sinka-vonka ridades sammumise järel tuleb omajagu marssida veel lõplikku väljapääsuni.