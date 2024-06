OLLIE astub lavale Gunnar Grapsi loominguga: seda meest ei peatanud ükski jõud

Üks artistidest, Oliver Mazurtšak ehk OLLIE, oli Raudmehe maise elu lõppedes vaid 10-aastane. Ometi on ta Grapsi loomingut alati teadnud ja räägib, millised isiklikud mälestused tal Gunnar Grapsi loominguga on.

OLLIE meenutab: «Esimene Raudmehega seotud mälestus on üks kunagine dokumentaalfilm, kus temast maaliti pilt nagu oleks ta üpris ülbe inimene. Milline inimene ta tegelikult oli, ei saa ma kunagi teada. Miskipärast suutis ta end siiski Eesti inimeste südamesse laulda - and that's good enough for me (mulle sellest piisab – toim).»