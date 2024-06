TÜLIKAD PUTUKAD Arst õpetab, kuidas reisilt lutikaid mitte koju tuua

TikTokis kuulsust kogunud arst hoiatab reisijaid salakavalate lutikate eest, kes tihtilugu ka parimates hotellides pesitseda võivad. Sageli ei peida lutikad end mitte ainult madratsites, vaid ka näiteks voodipeatsites ja voodi kõrval asuvates öökappides, eriti nendes, mis on valmistatud puust. Tülikate putukate eest ei ole kaitstud ka hotellitoas seintel rippuvad pildid või ka igapäevases kasutuses olevad pistikupesad.

Kiire viis lutikate olemasolu väljaselgitamiseks on kasutada hotelli poolt pakutavat juuksefööni maksimaalsel temperatuuril, et sellega mööda madratsiäärt ja pragudesse sooja õhku puhuda. Kuum sunnib lutikad peidust välja tulema, misläbi on neid kergem märgata.