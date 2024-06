Ekspert jagab soovitusi, kuidas lennupiletit ostes raha kokku hoida

Kõige olulisem on odavaid lennupileteid otsides mõista, et lennuettevõtted kasutavad hindade määramiseks dünaamilist hinnakujundust. See tähendab, et keerukas algoritm määrab lennupiletite hinnad kindlaks reaalajas toimuva nõudluse alusel, mis omakorda tähendab, et lennupiletite hinnad võivad igal hetkel muutuda, sageli mitu korda päevas. Seetõttu ei olegi tehniliselt olemas ühte päeva, mis oleks broneerimiseks parim.

Kuigi te ei saa ennustada, millal hinnad langevad, võite vaadata eelmiste aastate andmeid selle kohta, millisel nädalapäeval on hinnad tavaliselt kõige madalamad olnud. Varem oli teisipäev broneerimiseks parim, kuid pärast viimase kahe aasta jooksul miljonite broneeringute analüüsimist tuli välja, et pühapäeval broneerimine osutus 13 protsenti odavamaks. See ei tähenda, et kõik lennud oleksid pühapäeval odavamad. 13 protsenti on vaid keskmine näitaja, mis kehtis vaid rahvusvaheliste lendude puhul. Enne broneerimist tuleb kasuks ka soovitud lennu piletihinna muutustele teavituse seadmine. Sel juhul on reaalajas teada, kui piletihind langeb teie hinnaklassi poole.

Olulisem on lende ideaalses ajavahemikus broneerida. Rahvusvahelised lennud tuleks 60 päeva ja riigisisesed lennud 28 päeva ette broneerida. Sel juhul jääb kokkuhoid 10–24 protsendi vahele. Üldiselt on neljapäev odavaim reisi alustamiseks ja pühapäev kõige kallim, kuid see võib sõltuda hooajast. 2023. aasta suvekuudel säästid esmaspäeval rahvusvahelist ja teisipäeval riigisisest reisi alustanud inimesed umbes 15 protsenti, võrreldes neljapäeva ja reedega. Siinkohal tasuks lennukalendris reisi algust mõne päeva võrra nihutada, et leida endale sobivaim hind.

Istekohta valides tuleks olla teadlik, et odavaima turistiklassi pileti hind ei pruugi lisateenuseid sisaldada. Sel juhul võite avastada, et lennujaamas pagasi eest makstud summa või broneerides ise valitud istekoht tõstab keskmise lennupileti hinna piirini, kus kokkuhoid on olematu. On juhtumeid, kus lendu pole võimalik muuta ega tühistada.

Allikas: Travel and Leisure