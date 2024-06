BUSSIGA EUROOPASSE FlixBus avab suvel viis uut bussiliini

«Uued bussiliinid on osa FlixBusi strateegiast muuta taskukohane ja jätkusuutlik reisimine võimalikult paljudele kättesaadavaks,» kommenteeris uute liinide avamist FlixBusi ärijuht Kamila Zalewska.

Juulis avanevad FlixBusi uued liinid algusega Tallinnast ja Narvast suundadel:

Tallinn-Riia, Tallinn-Riia-Vilnius, Tallinn-Varssavi-Berliin, Narva-Riia, Narva-Tartu-Riia-Vilnius.

Seni puudus FlixBusil Narva ühendus Riia ja Vilniusega. «Uute Narvast algavate liinidega avardame sealsete elanike reisimisvõimalusi, pakkudes mugavamaid ja soodsamaid viise jõudmaks Baltikumi pealinnadesse,» kinnitas Zalewska.

Ärijuht kinnitas, et Tallinnast ja teistest Eesti linnadest väljuvate reisijate arv kasvab pidevalt, mis kinnitab, et inimesed väärtustavad üha enam soodsamaid ja jätkusuutlikumaid reisialternatiive. «Lisaks on lennuühendused mitmetesse Euroopa linnadesse olematud või jäävad paljudele kalliks. Samuti on neid, kes väldivad lendamist selle suure keskkonna jalajälje tõttu või on neil lendamise ees hirm,» selgitas Zalewska. Ta lisas, et kasvava reisijate hulga tõttu on FlixBus suurendanud oma Baltikumi teenindavate busside hulka.

Juba täna pakub FlixBus Eestist võimalust ümberistumiseta sõita Tallinnast ja Pärnust Soome, Lätti, Leetu, Poola, Tšehhi ja Saksamaale ning ümberistumisega on võimalik sihtkohtadest edasi liikuda enamikesse Euroopa linnadesse.

Teel täieliku süsinikuneutraalsuse poole

FlixBusi Baltikumi regioonijuht Michal Leman lisas, et jätkusuutlikkus on FlixBusi «mootor», millealaseid tegevusi on nad läbipaistvalt ja vabatahtlikult kirjeldanud juba teist aastat järjest ettevõtte ESG aruandes. «Eelmisel aastal suutsime Flixi reisjatega võrreldes auto- ja lennureisidega kokku hoida 1,1 miljonit tonni süsihappegaasi. Lisaks vedasime 2023. aastal enam kui 81 miljonit reisijat. See tähendab, et peaaegu viiendik Euroopa elanikkonnast on panustanud jätkusuutlikumasse ja keskkonnasõbralikumasse reisimisse,» ütles ta.

Leman märkis, et ettevõtte pikaajaline strateegiline eesmärk on heitkoguste vähendamiseks sõidukiparki järk-järgult ümber kujundada. «Bussipargi uuendamine on vältimatu, arvestades kliimamuutuste tagajärgi, mida me juba praegu kogeme. Oleme võtnud eesmärgiks saavutada Euroopas täielik CO2-neutraalsus aastaks 2040. Selleks teeme praegu koostööd bussitootjate ja kohalike partneritega uute tehnoloogiate rakendamiseks. Samal ajal kavatseme aastaks 2025 Euroopas kasutusele võtta kuni 50 bussi, mis töötavad veeldatud maagaasil (LNG) ja bio-LNG-l,» ütles ettevõtte Baltikumi regioonijuht.