Kultuuripealinna esimene suurartist Sting täidab Tartu laululava 10 000 fänniga

Stingi pika karjääri saladus on lihtne, ütles artist intervjuus mullu mais: „Ma olen uudishimulik! Ma olen muusika enda suhtes uudishimulik. Ma olen jätkuvalt muusika õpilane. Ma harjutan iga päev. Ma õpin,» rääkis ta. «See on imeline müsteerium – see on muusika mõistatus – aga ma olen valmis õppima. Nii et kui see on põhjus, miks ma kümne küünega kinni hoian, siis on see piisavalt hea põhjus.»