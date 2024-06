Tsiviillennunduse peadirektoraadi ametnikud teatasid, et peatasid juhtumi ajal valvevahetust teostanud lennujuhi ametikohustused.

«Air India lennuk sai lennujuhtimiselt loa siseneda maandumisrajale ja seejärel startida. Start jätkus vastavalt kehtestatud protseduuridele. Autoriteedid on algatanud uurimise, et saada rohkem teavet lennukitele edastatud info kohta.»

Lennujaamal on üks maandumisrada ja sellel on umbes 46 starti ja saabumist tunnis, vahendab The Sun.