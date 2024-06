Piloot jagab enim toimivat nippi, mis lõpetab beebi nutmise lennukis

Austraaliast Sydneyst pärit piloot Jimmy Nicholson, kes on muideks tuntud ka 2021. aasta The Bachelor Australia tõsielusarjast, kogus oma hiljutise Tiktoki video jaoks kokku nippe, kuidas siis ikkagi peatada laste nutmine lendamise ajal.

«Number üks nipp on imetamine . Imemis- ja neelamisliigutus vabastab kõrvadesse ja põskkoobastesse kinni jäänud gaasidest,» sõnas ta.

Emad nõustusid sellega. «Annan beebile pudelist piima imeda nii õhkutõusmisel kui maandumisel ja see toimib alati!»

Lennuki salongimüra kõigub saja detsibelli ringis ja on õhkutõusu ajal veelgi valjem. Vatipallide, väikeste kõrvatroppide või mürasummutavate kõrvaklappide kasutamine võib aidata vähendada detsibellide taset, millega teie laps kokku puutub, ning hõlbustada ka magamist või lõõgastumist.

Pidage meeles, et kõige mugavam on lennata magava beebiga. Võimalusel reisige ajal, mil teie laps on loomulikus unes.