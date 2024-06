Mida põnevat teha Harjumaal?

Tule ja koge unikaalset 3D maalimise elamust idüllilises Haabneeme rannas või meie ägedas Kopli stuudios!

Nii rannas kui stuudios on kõik vajalikud kunstitarbed kohapeal olemas. Sa saad kasutada kvaliteetseid akrüülvärve, pintsleid ja muid tarbeid, et luua oma 50×70 cm suurusele lõuendile tõeliselt unikaalne teos täpselt enda maitse järgi või kasutada juhendaja abi. Lisaks saad kasutada kuldseid, hõbedasi ja rose gold värvi detaile kaunistamiseks, et anda enda kunstiteosele veelgi enam sära ja sügavust ning võtta see juba samal õhtul koju kaasa.