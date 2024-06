TOHOH Suurbritannias naasevad üllatuslikud käsipagasi vedelikupiirangud

BBC teateil on alates 9. juunist Newcastle´i, Leeds Bradfordi, London City, Aberdeeni, Southendi ning Teesside´i lennujaamades lubatud lennukisse viia maksimaalselt 100 milliliitristes konteinerites, mis peavad olema pakendatud läbipaistvasse plastikaatkotti. Nimetatud lennujaamad olid jõudnud tööle saada kõrgtehnoloogilised Next Generation Security Checkpoint skännerid, mis on käsipagasis veetavatele vedelikele kehtivad mahupiirangud üldjoontes lõpetanud. Uued skännerid on paigaldatud ka Tallinna lennujaama, mille kodulehe sõnul võib läbi julgestuskontrolli nüüd viia maksimaalselt kaheliitriseid vedelikuanumaid.

Kuigi Suurbritannias taheti uus tehnoloogia võtta kasutusele juba 2022. aastal, on selle implementeerimine veninud ning enamus suuri lennujaamasid ei jõudnud reegleid lõdvendada, küll tegid seda aga mõned väiksed, kellel on nüüd kästud pöörduda tagasi vanade protseduuride juurde. Väidetavalt pole tegemist reageerimisega mingile otsesele hädaohule ning tagasipööramine on ajutine ja selle eesmärk on tehnoloogiat täiendada. BBC annab mõista, et piirangud võivad olla jõus kuni 2025. aasta juunini.