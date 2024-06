ENNUSTUS Euroopa kaguosa puhkepiirkondasid võib tabada ohtlik kuumalaine

Soome ilmaennustusettevõte Foreca ennustab oma blogis, et Euroopat on tabamas ohtlik leitsakulaine, mis võib õhutemperatuuri Euroopa ida- ja kaguosa teatud punktides viia koguni 45 kraadini. Euroopa kõigi aegade kuumarekord on 48.8 kraadi, mis mõõdeti Itaalias 2021. aasta augustis.