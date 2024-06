HAARA VIHT KÄTTE! Eestlased ja soomlased hakkavad täna Guinnessi rekordit püüdma

«Oleme väga põnevil, kui palju melu seal grupis juba käib,» ütles ürituse ühe korraldaja, Visit Estonia välismeedia juht Jana Kutšinskaja . «Väga paljud Eesti saunad on üritusega kaasa samuti kaasa tulnud ja pakuvad täna, rahvusvahelisel saunapäeval eriprogrammi ja võimalusi, mida seni tehtud pole. Samuti näeme, et paljud inimesed kutsuvad sõpru ja tuttavaid endale külla, et ühiselt maailmarekordi sündmusest osa saada.»

Saunapäeva ja maailmarekordi püstitamist tähistavad aga ka paljud saunad mujal üle Eesti. Valgas saavad huvilised osa lausa saunatänavast, mis algab saunarongkäiguga kell 17. Saunad avatakse kasutajatele täpselt kell 19 ja esimese tunni on need rekordi püstitamiseks tasuta. Saunatada saab ka näiteks Hara sadamas Kuusalus, Kambja valla saunas Tartumaal, Metsakuurorti puhkekeskuses Raplamaal ja Taagepera matkakeskuses Viljandimaal ja ka Keri saare saunas.

Metsanurme küla Saku vallas aga on külaplatsile kohale veeretanud saunad ja kutsub kell 17-20 kõiki saunatama ja saunajutte rääkima, et ühiselt rekordi püstitamises osaleda. Rekordi püstitamises soovivad oma esindustega eestlaste ja soomlaste kõrval osaleda ka lätlased - nii on ka Riias saunu ja spaasid, mis osalemisest teatanud on. Samuti on endast märku andnud inimesed nii Austraaliast, Uus-Meremaalt kui Ameerikast, et nad võtavad samuti sellest sündmusest osa.