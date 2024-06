Helsingi on ilus linn, kui on meeles vaadata vaid praegust hetke

Saksa riisling minu pokaalis on sama kahvatukollane kui Helsingi toomkiriku seinad arhitekt Karl Ludvig Engeli projektil. Ta on selle maalinud akvarellidega – aastal 1830 vahetas arhitekt pintsleid samasuguse osavusega, kui tema tänapäevased kolleegid autoCADi uuendusi alla laadivad ja avavad. Ehk pole see juhus, ehk igatses Tallinnast Helsingisse kolinud saksa arhitekt kodumaad nii väga, et linn kandis selle värvikoodi.