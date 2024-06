AMFIIBINIMESED Geneetiliselt muteerunud hõim, kes veedab iga päev vee all 5 tundi, on nüüd väljasuremisohus

Project Happinessile antud intervjuus rääkis Tawi Tawi provintsi hõimu 85-aastane pealik Santarawi Lalisan, kuidas tema inimesed on lugematute põlvkondade jooksul täiustanud vabasukeldumise kunsti – lapsed õppivat vabasukeldumist juba sünnist saati. Ta selgitas: «Olen Tawi Tawis tšempion, omal ajal pidasin vee all vastu kaheksa minutit, nüüd pean vastu maksimaalselt viis minutit.»

Teadlaste sõnul suudavad Badjao inimesed hinge kinni hoida palju kauem kui keskmine inimene, veetes vee all kuni viis tundi päevas. Nende veri suudab hapnikku paremini transportida ainulaadse mutatsiooni tõttu, mis on välja arenenud evolutsiooni teel.

Badjao küla seisab vaiadel, mida ühendavad rabeda välimusega bambusest ja triivpuidust sillad. Kohalikud teavad täpselt, kuidas seal liikuda, et vältida ookeanisse kukkumist. Kuid majade all olevates vetes vohab plastprügi, mis on sundinud paljusid kohalikke jääma maismaale.

«Siia on saabunud palju plasti, mis on tulnud kaasa supermarketite arvu suurenemisega. Siin ei kasutata enam paberit, vaid plasti,» ütleb Lalisan.

Lalisanile õpetas sukeldumist tema isa: «Ta õpetas, et mis iganes ka vee all ei juhtuks, pean vastu pidama ja hinge kinni hoidma, ükskõik mis. Oma peas mõtlen küll alati, kas ikka jõuan tagasi. Siis ma usaldan Jumalat, et ta annaks mulle ikka elu, et ma tagasi jõuaksin.»