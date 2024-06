Jaanipäevaks meistriks: tule õpi, kuidas niita vikatiga ja püüda põnevaid ööloomi

Soovitame Loodusvaatluse maratonile tulla jalgsi või ühistranspordiga. Lähim bussipeatus on Balti Jaam, kus peatuvad trollid nr 4 ja 5 ning bussid nr 2, 3, 8, 21, 21B, 41, 41B, 59 ja 66. Autoga liiklemisel arvestage, et kõik lähedalasuvad parkimisvõimalused on tasulised.

Mis on loodusvaatluste maraton?

Loodusvaatluste maraton on sündmus, mille käigus panevad inimesed eelnevalt registreeritud vaatlusaladel 24 tunni jooksul (s.o 8. juuni 12.00 kuni 9. juuni kell 12.00) kirja nii palju kohatud liike kui võimalik. Vaatlused sisestatakse andmeportaali, kus need on avalikult kõigile kättesaadavad (v.a I kaitsekategooria liigid). Loodusvaatluste maraton kuulub sel aastal Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestivali programmi, mis on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Lisaks kuulub Eesti Loodusmuuseumi vaatlusala Vanalinna Päevade programmi.