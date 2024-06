KUHU MINNA? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Juuni teine nädalavahetus toob Eestimaale sedavõrd rikkaliku ürituste assortii, et esimese hooga ei teagi, kuhu suunas tormata. «Rahu, ainult, rahu!» ütleks seepeale Karlsson, sest aega puhkepäevade sisustamiseks ju veel on ning paljude suvesündmustega on sedasi, et need kestavad terve päeva või isegi mitu – küll jõuab sinna ja tänna.