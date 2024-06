ERIPÄRANE PUHKUS Maailma isoleerituima linna külastamine nõuab ebatavalist ettevalmistust

98 ruutkilomeetri suurusele saarele saab kõige kiiremini kuue päeva pikkuse laevareisiga Lõuna-Aafrika metropolist Kaplinnast, kuna saarel puudub maandumisrada. Aastas on saarele kokku vaid kümme planeeritud laevareisi.

Edinburgh of the Seas asub Tristani põhjarannikul ja selle väikses kogukonnas elab umbes 250 inimest. Kõik elanikud on Briti kodanikud, kuna ala kuulub Ühendkuningriigile ja väidetavalt esialgse 15-liikmelise rühma järeltulijatele, kes kolisid sinna 1800ndatel ja 1900ndate alguses. Emakeeleks on unikaalse dialektiga inglise keel.

Tristan da Cunha on saar keset uhket üksildust. Foto: Shutterstock

Saare veebisaidil on mainitud mõned vaatamisväärsused: postkontor, ainulaadne golfiväljak, kaks kirikut ja muuseum-käsitöökeskus. Saarel on vaid üks baar, Albatross, mis asub prints Philipi nimelises saalis. Samast leiab ka söögikoha Café da Cunha, mille mitmekesised menüüd on tellimisele eelnevalt nähtaval. Saare poes on väidetavalt piisavalt varusid kõigile külastajatele.

Lisaks saare omapärasele kesklinnale on teiseks tõmbenumbriks rikkalik loodus. BirdLife International on märkinud, et saarelt leiab erilisi linnuliike, näiteks Tristani rändalbatrosse, Antarktika tiire ja põhjapoolseid kaljupingviine.

Vaade saare «pealinnale» – Edinburgh of the Seven Seas. Foto: Shutterstock

Enamik elanikest on kas põllumehed, kalurid või riigiametnikud. Saarel on ka üks politseinik, kuid seni pole märkimisväärseid kuritegusid registreeritud, vahendab Daily Mail.

Tristani külastajad peavad reisi aegsasti ette planeerima. Saare veebisaidilt leidub eraldi lehekülg kõigi vajalike sammudega, et külastust organiseerida: «Teie esimene ülesanne enne külastuse planeerimist on administraatori sekretärile saata e-kiri, kus te kirjeldate oma külastuse täielikku eesmärki, kavandatud kuupäevi, kodakondsust ja vanust, eelistatud transporti ja soovitud majutust. Potentsiaalsed Tristani külastajad peaksid teadma, et saare nõukogu peab külastused eelnevalt heaks kiitma. Nõukogu peab teadma kõiki üksikasju, sealhulgas külastajate nimesid, külastuse eesmärki ja viibimise kestust. Sõltuvalt vastustest võidakse nõuda lisateavet.»

Lisaks eelnevalt taotletud saarel viibimise loale on vajalik täielikult tasutud tagasisõit ja tervisekindlustus, mis katab meditsiinilist evakueerimist Kaplinna, ja piisavad rahalised vahendid saarel viibimise katmiseks.

Saarel pole ühtki hotelli – tuleb rentida külalistemaja või elada kohaliku pere juures. Majutuse hinnad algavad 37 eurost. Rohkem informatsiooni, kuidas seda salapärast ja eksootilist saart külastada, leiab SIIT.