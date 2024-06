Paksust koerast sai Google Mapsi vaatamisväärsus: talle antakse isegi säravaid arvustusi

Teine kasutaja lisas: «Ta väärib ei midagi vähemat kui viit tärni.» Kolmanda sõnul on see koer parim asi, mida ta oma elus eales näinud on.

Fotoseeria paljastab, et koer ilmus esimest korda Google Mapsi kaameraauto ette 2012. aastal. Viimasel Google Mapsi kaameraautoga jäädvustatud pildil, mis tehti 2019. aastal, on koera näha Matei Stoykovi tänaval munakivisillutisega pinnal lamamas. See, et üks ja sama koer on kaamerapildile jäänud rohkem kui üks kord, on paljude sõnul täiesti uskumatu. Mõned inimesed on isegi spekuleerinud, et tegemist võib olla vabalt ka ühe tema järglasega.