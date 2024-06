Ahvide rünnakud reisidel on tavalisemad kui me tahaks - kuidas neid vältida?

«Samuti on soovitav vältida loomadega silmsidet ja hammaste näitamist, sest ahvid tajuvad neid signaale agressioonina. Seega ei pruugi ahvi suunas laialt naeratamine olla just kõige targem tegu,» õpetas Nikolajev.

Rusikareegel number üks on aga hoiduda loomade toitmisest. Kuigi vastavad sildid on kogu maailmas igal pool väljas, leidub alati neid, kes tahavad loomadele palukesi pakkuda. See aga kinnistab veelgi rohkem ahvi teadmist, et turistilt on võimalik toitu saada. Samuti ei tohiks ahvide juuresolekul ise midagi süüa ega toitu käes hoida, sest see võib neid ligi meelitada ja toidu ära võtmise käigus ei pea ahvid paljuks sind ka vigastada.