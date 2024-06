Palun sind: lase millelgi nässu minna!

Kui puhkad tööst väsinud pead välja uhkes Tai kuurordis, siis inimesed, kes sind vastu võtavad ja viisakalt kummardavad («Kas toon veel ühe värvilise kokteili basseini, sir?»), ei ole enamasti kohalikud taid. Need, kes Tais teenivad leiba sellega, et sinus tekitada emotsioon, et sa oled teenindatud, on tihtipeale pärit Kambodžast, Myanmarist...

Hoolikalt etteplaneeritud turvalisel turismimarsruudil ei söödeta sulle tavaliselt sisse autentset toitu. Hotelli restoranis, kus hotelli nime taga ilutsevad mitmed uhked tärnid, ei maitse sa päris Vietnami, Korea, Hiina, Laose, Tai või mis tahes eksootilise riigi kohalikku rooga, vaid pigem neelad huuli matsutades kalli raha eest turisti jaoks mugandatud maitseid. Ja need ei ole kahtlemata halvad maitsed. Aga kedagi ei huvita sinu kaeblemine tšilli rohkuse üle Kagu-Aasia riikides, kui ostad supi tänaval umbkeelse tädi käest, kes lajatab omavalmistatud roa sulle kulbiga plekist taldrikule nii, et kuum porganditükk maandub su küünel. Kui nüüd vaid oma meeled õigesti häälestad, istudes ise samal ajal madalal plastmasstoolil, maitseb see tänavasupp paremini, kui eileõhtune kallis ja peen restoranitoit.