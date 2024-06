Võimestav külaline

Reisiraamatu autor Mikko saabub Telliskivi loomelinnaku piiril asuvasse kohvikusse Literaat hoogsal, kuid samas elegantsel sammul. Teda ümbritseb endiselt väikse pilve jagu enesekindlust ja samas ka mingi lilleõiena värviline riideese, mis võiks ajada silmad suureks poole Tallinna mesilastel. Ma pole kindel, kas see on paš­miina – need olid Mikko kaubamärk siis, kui tema sotsiaaldemokraatlik lendtähekarjäär riigikogu ja Euroopa Parlamendi liikmena alles algas –, ning tõtt öelda ma ei suuda meenutadagi, miskujuline ja -nimeline rõivatükk see täpselt oli. Kuid ereda värvilaigu kõrval jäi meelde, et Mikko käib neid rõivaid juurde ostmas Lääne-Indias, kus teda vajalikuga varustab üks Kashmirist pärit kaupmees. «Inimesel on sõltuvus,» tähendab Mikko leebelt ja hoolivalt oma väikese inimliku nõrkuse kohta; heidab nalja, et talle hakkas tunduma, et garderoobis «peavad olema esindatud kõik värvid».