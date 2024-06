LIIGUTAV LUGU Miks ma Avicii juures end oimetuks nutsin

Eksponaatide hulgas on Avicii kodu sisustus, temast tehtud fotod, filmid ning intervjuud sõprade ja inimestega, kellega ta koos töötas. Tegemist on väga isikliku koguga, mida on paljuski aidanud kokku panna ka varalahkunud muusiku perekond. Nende panus aitab veel sügavamalt tunnetada artisti eluteed, tema erakordset annet ja aastatepikkust võitlust sisemiste kuraditega.

Sissepääs on nagu ööklubis: punaselt vaibalt juhitakse külalised lumivalgest trepist keldrisse, helendavad lambid, mürtsub muusika. Uksel öeldi, et igasugused emotsioonid on okei. Mul aga polnud ühtegi emotsiooni, tundsin end ebamugavaltki: miks pole ma nii elevil kui teised sisenejad? Olin ju kuulnud, kui väga külastamist väärt see koht on.