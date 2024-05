AUH Üle Atlandi viib ka lennukompanii ainult koertele

Lemmikloomaga lendamine on teadupärast üsnagi kurnav afäär. Enamasti nõuavad lennufirmad, et vähegi suuremad koerad ja isegi kassid antaks õhusõidu ajaks ära spetsiaalses puuris lennuki trümmi (tavaliselt jookseb piir kaheksa kilo juurest), kuid isegi parimal juhul on taoline olukord loomale kurnav. Halvimates üksikolukordades on loom läinud koos puuriga aga kaduma või jäänud pagasiruumis koguni mõne suurema kasti alla. Nüüd on alustanud – esialgu küll vaid üksikuil marsruutidel – töö lennukompanii BARK Air, mis pakub lende Londoni, New Yorgi, Los Angelese ja Pariisi vahelistel liinidel. Veebileht One Mile At The Time kirjeldab BARK Airi kui Gulfstream väikereaktiivlennukeid (tavaliselt armastatud ärijuhtide ja privaatsust hindavate kuulsust poolt) kasutavat start-up´i, mis toimib veidike nagu omaaegne mikrobuss: kokku kogutakse teatud arv reisijaid ja lennud näiteks Los Angelese ja New Yorgi vahel toimuvad kord nädalas. Piletid on üsnagi soolased – ühe suuna reis näiteks 12. juunil Londoni lähistel olevast Biggin Hill lennujaamast New Yorgi lähistel olevasse Van Nysi lennujaama maksab 8000 dollarit (umbes 7382 eurot ühele koerale ja ühele inimesele). Selle eest pakutakse koerale lennu ajal aga vett või kondipuljongit, lavendliga lõhnastatud käterätte, erinevaid rahustavaid snäkke, mänguasju ning mõistagi on saadaval kakakotid võimalike viperuste puhuks. Igasse lennukisse, mis tavaliselt võtaks pardal 15 inimest, müüb BARK Air kohad vaid kümnele koerale ja nende omanikule ning tänu väikeste lennujaamade kasutamisele on nõutav olla kohal vaid tund aega enne lennuki väljumist. Suukorvide ja kaelarihmade kasutamine pole vajalik. BARK Airi vaimuka reklaamvideo leiab soovija Youtubest.