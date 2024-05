Elamused merel ja maal: Põnevad seiklused, mis ei jäta kedagi külmaks!

Lavastaja Taavi Tõnisson tõdeb, et „Lahenduste ministeeriumi” juures kõnetas teda enim mõte anonüümsest heateost. „Nii lihtne on mõelda, et mind teise inimese mure ei puuduta. Aga kui palju paremaks ja lahkemaks muutuks maailm, kui me kõik oskaksime näha iseendast pisut kaugemale, kui me kõik julgeksime, jaksaksime, sooviksime kellegi heaks miskit ära teha, kasvõi midagi väikest?