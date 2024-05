Mida teha Järvamaal ja Raplamaal?

Hea on teada, et Toosikannu firmamärgiks on ulukiroad, mille kõrval pakutakse ka laia valikut vegan-roogasid. Toitlustus on ettetellimisel ja lisaks on võimalik hõrgutisi kaasa osta . Broneeri oma ulukisafari juba täna, võta kaasa fotoaparaat ja binokkel ning tule kogema Toosikannu looduse võlu ja metsloomade ilu!

Hobumatkal saad aega mõelda, mis elus tegelikult tähtis on

Kusjuures see, et ka hobune asja naudiks, on väga oluline. Treener Mark Rashid on öelnud, et selleks, et kontrollida elusolendit, peame õppima kontrollima iseennast. Ratsutamine nõuab meilt head meeleolu ja rahulikkust. Ratsanik ei tohiks kunagi tunda kärsitust, viha või hirmu. Jah, hobukäsitlus on kunst valitseda enda, mitte hobuse, liikumist, mõtteid, tundeid ja käitumist.