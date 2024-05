Lufthansa toob Euroopa lendudel tasuta tee ja kohvi tagasi

Saksamaa lennufirma Lufthansa on teatanud, et hakkab edaspidi Euroopa lendudel pakkuma taas tasuta kohvi ja teed, vahendab reisileht Paddle Your Own Kanoo. Säästukontseptsioonile, mille raames said lühilendudel turistiklassi kliendid tasuta vaid pudelikese vett ja šokolaadiüllatuse, mindi üle 2021. aastal. Lufthansa on ka avaldanud, et praegune teenindus maksab reisija kohta vaid 33 eurosenti, sellal kui varasem konteptsioon, mis sisaldas tasuta võileiba ja laiemat valikut jooke, läks maksma 80 senti reisija kohta.