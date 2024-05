Mida teha Lääne-Virumaal?

Jäneda Mõis – Suvise Maagia Keskpunkt

Põhja-Eesti lopsakate metsade ja helkivate järvede vahel asub Jäneda mõis, iidne ja väärikas paik, mis on kandnud sajandeid endas aja võlu ja ajaloohõngu. Suvise päikese all muutub see ajalooline pärl kultuurikandjaks, pakkudes nii teatrielamusi kui ka traditsioonilisi sündmusi, mis toovad kokku nii kohalikud elanikud kui ka kaugemalt tulijad.