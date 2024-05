SÕBRAD KOOS Robert Linna, Peep Veedla, Uurikad ja loodus saavad kokku Põlula mõisas

Vinni valla säravad tähed

Uuri külast pärit folkbändi Uurikad on koos Peep Veedlaga valmis saanud terve muusikalise tsükli, mis on kontserditel esitades väga populaarsed ja sooja vastuvõtu saanud. Saabuval pühapäeval, 2. juunil, on võimalik Peebu tekste, Uurikate ja Robert Linna muusikat ning päris linnuhääli kuulata Virumaal Vinni vallas, Põlula mõisa Keldrimäel.

Noorte ansambel Uurikad on pärit Kuusalu vallast, Uuri külast, kuid nad on populaarsed ja oodatud esinejad üle kogu Eesti. Tegelikult kaugemalgi - nende esinemine Helsingis võitis eelmisel sügisel publiku südamed. Kuna Uuri külla on ennast koos perega sisse seadnud endine linnamees Robert Linna, pole imestada, et sündinud on uus muusikaline koostöö.

Uurisime Peebult kuidas nii meeleolukas ja inimestes head tuju tekitav muusikaline koostöö sündis.