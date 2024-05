Õnnestunud matka jaoks on vaja häid nippe ja piisavalt varustust

Vaata üle oma varustus

Alusta inventuurist. Vaata üle, mis asjad on olemas, mis vajavad lappimist ja parandamist ning mis oleks vaja juurde soetada. Nii saad olla kindel, et oled eesootavaks matkaks valmis ning kõik vajalik on toimiv ja korras.

Matkakott

Matkakott Foto: Fjällraven

Kui talveks on kott seisma jäänud, puhasta see sügisestest okstest ja metsapurust ning kontrolli, kas kõik taskud on terved ja lukud töötavad. Kui soovid matkakotti pesta, siis tee seda leige vee, õrna pesuvahendi ja käsna või harja abil. Võimalusel keskendu vaid kotile tekkinud plekkidele, ainult vajadusel pese kogu kott puhtaks. Matkakotti ära kunagi pesumasinasse ega kuivatisse pane, isegi käsipesu programmi puhul on oht, et kangas saab kahjustada.

Telk

Veendu, et telgil on alles kõik vaiad ja kinnitused, et uuel matkal üllatusi ei tekiks. Telgipõhja tekkinud aukude parandamiseks kasuta spetsiaalset parandusteipi, mille üks külg on kleepuv. Kui leiad telgil lekkivaid õmblusi, tuleks need seestpoolt spetsiaalse silikoonvahendiga (inglise keeles seam sealer) üle käia. Ka telgi vihmakatet oleks hea vähemalt kord aastas spetsiaalse hooldusvahendiga töödelda, et pikendada selle eluiga ja tagada vetthülgavad omadused.

Magamiskott