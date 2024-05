Otsige Helsingit maa alt ja maa pealt!

Miks peab aga laev Tallinnast välja müdistama enne kukke ja koitu? Laeb võiks reisi alustada näiteks k ell kümme; siis, kui inimene on ärganud, ringutanud, mõnuga kohvi joonud ja peegli ees endale vähemasti korra nägusid teha jõudnud. Paraku on Suur Laevagraafikute Koostaja arvestanud mu heade mõtetega vaid osaliselt ning nii läheb Viking Line XPRS (soome laevapersonal hääldab tema nime muide nii: « Iksperess » – aut) kell 10.45 teele vaid reedel, kõigil muudel päevadel aga kell seitse, enne kukke ja koitu (ja Eckerö Line Finlandia suisa kell kuus, veel tunnike varem). Kui arvestada, et sadamas tuleb olla veel vähemalt pool tundi varem, ei ole imestada, et osa Eestist reisi alustavaid inimesi kohe laeva jõudes põrandale variseb ning õunausside kombel varjuliste treppide alla nukkuma roomab. Hulk reisijaid on end mugavalt sisse seadnud ka laeva baari diivanitele, kus aga kohvi ei saagi: letile lastud võred signaliseerivad, et aeg on ilmselt liiga varjane ka laevapersonalile. Samas on juba avatud XPRSi buffet. Nagu kergelt rootsipärasesse Soome kulinaarsfääri sisenedes ootuspärane, võib ette tõsta k arjala pirukaid munavõiga ja Kalle « kalamarjamääret » , lihapalle ja veganheeringat, kuid ka näiteks k artulirösti tüümianiga, lõhekala, murulaugukreemiga munapoolikuid või sinihallitusjuustu astelpajumoosi ja rosmariinimeega. Mingil põhjusel kipub hommikusöök põhjamaades olema ikka pisut luksuslikum afäär kui Eestis.