HINGEHINDA VÄÄRT? Austraalia kohvik küsib hommikusöögi eest lennupileti hinda

«Ma ei ründa kedagi hinnakujunduse või muu sellise pärast. Ma lihtsalt ütlen, et selle taldriku hind on 47 dollarit,» ütles Mark TikToki videos.

Piña on populaarne hommiku- ja lõunasöögikoht, mis meelitab iga päev kohale nii palju inimesi, et neist tekib kohviku ukse taha looklev järjekord.

«Kohv oli sensatsiooniline, see koht on kuradi hea,» ütles ta. «Mulle meeldib, kui koht on oma maine vääriline. See oli pagana imeline. Kohv oli piparmündine, hommikusöök oli üks parimaid, mida ma selle aasta jooksul söönud olen.»