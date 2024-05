Paljassaare sadamas toimub selle suve üks oodatumaid pidusid

Halal Club avalikustas selle suve ühe oodatuima ürituse artistid ja korraldajad on kinnitanud, et sündmus saab olema vaieldamatult üks erinäolisemaid sellel suvel Tallinnas. Ürituse kava sisaldab eri muusikastiile, mille tulemusena on oodata mitmekesist ja kaasahaaravat programmi kahel laval.

Saksamaalt kohale lennutatud Clara Cuvé Boiler Room on Youtube’is kogunud tänaseks pea miljon vaatamist, olles hardtechno skeenes üks tuntuimaid nimesid. Tema muusikat on avaldanud globaalselt tuntud plaadifirma nagu R LABEL GROUP ning ta on esinenud kõige mainekamatel techno-festivalidel nagu TIME WARP, Awakenings, Kappa ja Blackworks kui nimetada vaid mõni.

BIIA on Portugali päritolu artist, kelle muusikakarjääri toetavad nii Shlømo kui ka Hector Oaks. Ta on andnud muusikat välja tuntud plaadifirmade Teletech, Taapion ja KAOS14 alt ning esineb regulaarselt suurematel festivalidel ülemaailma: XXL, Verknipt, Teletech jms.

Nii BIIA kui ka Clara Cuvé muusikastiili iseloomustavad enim ülikiired, kuni 150–160 lööki minutis rütmid, mis viivad kuulajad unistuste kõrgustesse ja pakuvad unustamatut elamust.

Biia Foto: Halal Club

Et detailideni läbimõeldud muusika jõuaks edukalt festivalikülastajateni, on erilise fookuse all helitehnika. Lisaks teeb ürituse eriliseks selle eksklusiivne asupaik. «Üritus toimub Paljassaare sadamas asuvas massiivses laohoones, mis sobib täpselt meie ürituse temaatikaga,» räägib korraldaja.

Festivalile on soovitatav tulla varakult, sest pealava avab SABINĒ — Usbekistani uue elektroonilise muusika põlvkonna juhtfiguur, samuti Sublimation Collective’i üritustesarja ja plaadifirma asutaja. Tänaseks on ta Riias tegutsev DJ, label'i mänedžer, produtsent, promootor ja resident-DJ klubis One One (Riia). Ta on esinenud Boiler Roomis, mainekas Berliini HÖR-is, legendaarses klubis Tresor, aga ka erinevates kohtades üle Euraasia.

Programm jätkub Halal Club residentidega: Lene Ma Rue (EE) ja LA:BRIGHLI (MA). Viimasena astub üles Lätis palju tuntust kogunud Sirdsapes – ta on meeldejääv oma ainulaadse stiili poolest, mis on metsik kombinatsioon klassikalise breakbeat’ist, techno’st ja groove’st.

Teisel laval on kuulda linna parimat house-muusikat, millel kureerib tunnustatud ürituste sari ja hubane vinüülipood Tallinnast PLASTIK. Üles astuvad Plastiku residendid Mrt & Kiimsask, kellel on kombeks mängida pikki sette vaieldamatu kirega ja kelle missioon hoida põrandaalust vinüülkultuuri elus ja kasvamas.

Ürituse pileteid on võimalik osta läbi GateMe müügikeskkonna ning kohapeal.