VIPERUSED Ameerika lennufirmat kimbutasid korraga kadunud sülearvuti ja mikroobid

USA lennufirma United Airlinesil on iga päev õhus sadu lennukeid ning hilinemised, lendude ärajäämised või plaanivälised vahemaandumised pole haruldased. Põhjused võivad olla erinevad, kuid üldiselt on need seotud ilmastikuolude, meeskonna lubatud tööaja täissaamise, reisija haigestumise või õhusõiduki tehniliste probleemidega. Viimase nädala sees on kaks juba oma teekond alustanud United Airlinesi lennukit pidanud aga plaaniväliselt maanduma üsna kummalistel põhjustel. Mis veelgi tähelepanuväärsem: mõlemad juhtumid leidsid aset samal päeval ehk 19. mail, kuigi planeedi erinevatel paletel.

Nagu vahendab ajakiri Travel and Leisure, oli 19. mail Zürichist Chicagosse suunduv United Airlinesi lennuk juba alustanud Atlandi ookeani ületamist, kui üks reisijaist oma sülearvuti tooliprakku suutis kaotada. Äriklassis on toolid üsnagi monoliitsed ning mootori jõul oma asendit muutvat rajatised ning eksisteerib oht, et arvuti võib tooli sees saada kannatada, mis omakorda toob kaasa teoreetilise võimaluse, et vigastada saanud sülearvutis olevad liitiumpatareid võivad põhjustada tulekahju. Seega manitsetakse lennufirmade poolt pikamaalendudel kõiki reisijaid, et nad mõne nutiseadme istmeprakku kaotanuna kohe meeskonna poole pöörduks. 19. mail ei suutnud lennukipersonal aga parimagi tahtmise juures sülearvutit tooli seest kätte saada ja seega otsustati teha vahemaandumine Lääne-Iirimaal Shannonis, kus kõik 157 reisijat paigutati järgmise päevani hotellidesse. Maapealsed spetsialistid eemaldasid vahepeal läptopi tooli seest ilma suurema vaevata.

Lennuga seotud irregulaarsused võivad maksta sadu tuhandeid dollareid, kuid ohutus on hindamatu. See lennuk pöördus Atlandi kohalt tagasi Euroopasse lennukis tooli sisse kadunud läptopi tõttu. Foto: Kuvatõmmist Flightaware lehelt

Samal päeval pidi Lõuna-Korea Incheoni lennuväljalt San Franciscosse lendama teinegi United Airlinesi lennuk, kuid mõned tunnid pärast reisi alustamist tegi reisijate sõnul hädise häälega stjuardess teadustuse, et meeskonnaliikmed on pärast toidu söömist "väga haiged" ja seega pole teist võimalust kui Söuli tagasi pöörduda. Sinna 4 tundi ja 21 minutit pärast starti uuesti ka jõuti. Korea väljaande Chosun sõnul oli tegemist massilise toidumürgitusega. Kas saatuslikuks said lennu eel nauditud hõrgutised või lennukitoit, ei ole teada.