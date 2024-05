SINNA JA TAGASI Näost roheline

Seda tuleb ette küll väga harva ning tuhandete lennukis veedetud tundide jooksul pole ma midagi ligilähedastki kogenud. Kuid 20. mail Londonist väljunud Singapore Airlinesi lennukis viibinud said elumuutva kogemuse. Just siis, kui hakati serveerima hommikusööki, tabas lennuk ekstreemselt voogavaid õhuvoolusid, mis panid kõiki kukkuma kümnete meetrite kaupa. Bangkokis hädamaandunud lennuk oli otsekui maavärinast tabatud, salongi lagi verine ning üks kunde surnud. Aviation Heraldi andmeil viidi haiglasse 79 reisijat.

Ammu on väidetud, et turbulentsi esineb muutuvas kliimas aina rohkem. Meteoroloogid on arvutanud, et Põhja-Atlandi kohal on 70ndatest turbulentsus 55 protsendi võrra kasvanud. Kuidas saaksime keskkonda rahustada, kui üldse?