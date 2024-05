Venemaal kaotas lennuki alla jäänud mees jala

Kuni 77 tonni kaaluva Airbus A320 alla jäi 32-aastane Rail. Mees sai tõsiseid vigastusi - tema üks jalg tuli amputeerida, teisel jalal on hulgimurrud ning ta pole seni teadvusele tulnud. "Patsient on intensiivravis, tema seisund on raske," ütles haigla pressiesindaja uudisteportaalile Sun.