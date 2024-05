SUUR JA KOLE? Buckinghami palee on saanud külastajatelt väga karme arvustusi

«See ei näe üldse välja nagu palee. Londoni ümbruses on ilusamaid hooneid, mis näevad rohkem välja nagu palee,» lausus üks pahane turist TripAdvisoris. «See oli liiga rahvarohke, mistõttu oli väga raske häid pilte saada. Minu arvates oli see väga igav,» nentis teine.

«Kõik tahavad seda näha, kuid minu arvates on see lihtsalt suur ja kole hoone, mille ümber on väga kõrge must aed,» ütles USAst külastav turist.