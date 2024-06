Parimad ideed puhkuseks Saaremaal!

Seikle nagu muiste või tee loomadele pai Asva viikingikülas

Kes meist poleks puutunud kokku romantiliste piltidega viikingitest kui muistsetest Põhjala kangelastest! Nüüd on Saaremaa viikingid end sisse seadnud põlisesse viikingite kantsi Asva muinaslinnuse veerel, kus on maid haritud ja sõdu peetud juba pronksiajast saati. Siin on temaatilised tegevused põimitud tänapäevaste atraktsioonidega ja rohkelt toimetamist jagub igas vanuses viikingile.